У Білорусі легалізували віртуальні казино
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Указ легалізує організацію і проведення азартних ігор в інтернеті за допомогою утримування віртуального грального закладу
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, що легалізує гральну діяльність в інтернеті. Про це повідомляє агентство БелТА з посиланням на прес-службу глави держави.
При цьому збільшується вік для відвідування гральних закладів, в тому числі віртуальних, і участі в азартних іграх з 18 до 21 року.
Указ легалізує організацію і проведення азартних ігор в інтернеті за допомогою утримування віртуального грального закладу (онлайн-казино).
До слова, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.
Затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».
У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя.