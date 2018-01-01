У Білорусі образилися на пропозицію Трампа перенести з Мінська переговори по Донбасу

Переговори щодо України можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість в їхньому успіху, вважають у МЗС Білорусі

У Білорусі вважають, що успіх переговорів щодо Донбасу не залежить від місця їхнього проведення. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про зміну місця переговорів щодо Донбасу. [READ_MORE] «Не Білорусь напрошувалася як майданчик для проведення переговорів щодо



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Мінськ. Засідання Тристоронньої контактної групи

Переговори щодо України можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість в їхньому успіху, вважають у МЗС Білорусі

У Білорусі вважають, що успіх переговорів щодо Донбасу не залежить від місця їхнього проведення. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про зміну місця переговорів щодо Донбасу.

«Не Білорусь напрошувалася як майданчик для проведення переговорів щодо України, а керівники країн нормандської четвірки висловили прохання до Лукашенка прийняти у себе учасників зустрічей щодо врегулювання українського конфлікту», - сказав він.

За словами Макея, на відміну від інших, Білорусь «за лаврами миротворця не женеться». Також він нагадав, що Лукашенко неодноразово пропонував варіанти врегулювання «кризи», в тому числі готовність забезпечити контроль білоруськими миротворцями українсько-російського кордону й лінії зіткнення.

«Навряд чи що-небудь залежить від місця проведення переговорів. Переговори щодо України можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість у їхньому успіху. Але для появи цієї впевненості треба, щоб всі залучені до конфлікту сторони, а також нібито «сторонні», але вельми зацікавлені держави були щиро націлені на припинення кровопролиття», - підсумував Макей.