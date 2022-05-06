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    У Білорусі помітили колони військової техніки з червоними квадратами (відео)

    У Білорусі помітили великі колони військової техніки - У Білорусі помітили колони військової техніки з червоними квадратами (відео)
    У Білорусі помітили великі колони військової техніки

    Ідентифікувати техніку не вдалося – машини марковані лише червоними квадратами

    У Білорусі на трасах М1 та М10 в напрямку Пінська була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок «МАЗ», 12 вантажівок «Урал», 6 ГАЗ-66 та один фургон.

    Окрім того, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Активісти повідомляють, що не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які нанесені на всі машини.

    Вони розглядають кілька версій, для чого солдати використовують червоний квадрат:

    • приховування бортового номера машини;
    • відрізняти техніку від російської;
    • наказ російської армії.

    Коли солдати бачать камеру, то просять їх не знімати.

    Нагадаємо, днями Лукашенко наказав Міністерству оборони Білорусі несподівано перевірити сили реагування. Під час перевірки білоруські військові мають відпрацювати низку завдань. Заходи стартували 4 травня.

    Також Лукашенко і Путін телефоном обговорили «ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу».

    Теги: Білорусь росія окупанти війна путін наказ військові Україна окупація #stoprussia
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    У Білорусі помітили колони військової техніки з червоними квадратами (відео)