У Білорусі помітили колони військової техніки з червоними квадратами (відео)

Ідентифікувати техніку не вдалося – машини марковані лише червоними квадратами

У Білорусі на трасах М1 та М10 в напрямку Пінська була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок «МАЗ», 12 вантажівок «Урал», 6 ГАЗ-66 та один фургон.

Окрім того, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Активісти повідомляють, що не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які нанесені на всі машини.

Вони розглядають кілька версій, для чого солдати використовують червоний квадрат:

приховування бортового номера машини;

відрізняти техніку від російської;

наказ російської армії.

Коли солдати бачать камеру, то просять їх не знімати.

In addition, @Belsat_TV published a column of armored personnel carriers, which was spotted in Zhytkavichy.

2/4 pic.twitter.com/MV4TgdMAyp — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 5, 2022

Нагадаємо, днями Лукашенко наказав Міністерству оборони Білорусі несподівано перевірити сили реагування. Під час перевірки білоруські військові мають відпрацювати низку завдань. Заходи стартували 4 травня.

Також Лукашенко і Путін телефоном обговорили «ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу».