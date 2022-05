У Білорусі помітили колони військової техніки з червоними квадратами (відео)

У Білорусі на трасах М1 та М10 в напрямку Пінська була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок «МАЗ», 12 вантажівок «Урал», 6 ГАЗ-66 та один фургон.

Окрім того, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Активісти повідомляють, що не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які нанесені на всі машини.

Вони розглядають кілька версій, для чого солдати використовують червоний квадрат:

Коли солдати бачать камеру, то просять їх не знімати.

In addition, @Belsat_TV published a column of armored personnel carriers, which was spotted in Zhytkavichy.

