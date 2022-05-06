Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом офіцерам Генштабу
Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом офіцерам Збройних Сил України.
Звання генерал-майор присвоєно:
- бригадному генералу Кириленку Олександру Миколайовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України
- бригадному генералу Кучеренку Віктору Віталійовичу – начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
Нагадаємо, що у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест». Серед персональних даних, які були злиті в мережу – ПІБ, дати народження, адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.
Відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні проти онлайн-ресурсів країни-агресора працює відома хакерська група Anonymous. Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.
Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.