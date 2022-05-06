Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом офіцерам Генштабу

Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом офіцерам Збройних Сил України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора двом бригадним генералам. Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Звання генерал-майор присвоєно:

бригадному генералу Кириленку Олександру Миколайовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України

бригадному генералу Кучеренку Віктору Віталійовичу – начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест». Серед персональних даних, які були злиті в мережу – ПІБ, дати народження, адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.

Відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні проти онлайн-ресурсів країни-агресора працює відома хакерська група Anonymous. Так, хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ.

Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

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