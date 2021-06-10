Київські митники виявили в бітумовозі матеріали для реставрації зубів (фото)

Стоматологічний товар знаходився у кабіні водія цієї вантажівки

Київські митники на кордоні з Білоруссю виявили в кабіні водія бітумовоза не задекларовані матеріали для реставрації зубів. Про це повідомляє пресслужба митниці.

Недешеві стоматологічні матеріали для реставрації та пломбування зубів київські митники з прикордонниками виявили у автомобільному пункті пропуску «Виступовичі» під час митного оформлення вантажівки з бітумом, який ввозився в Україну на адресу юридичної особи.

Стоматологічний товар знаходився у кабіні водія цієї вантажівки. Загалом в ній митниками виявлено 286 упаковок незадекларованих стоматологічних матеріалів.

За даними українських інтернет-ресурсів, подібні стоматологічні матеріали коштують від 1,5 тис. грн до 2,5 тис. грн за одну упаковку. Однак остаточна вартість вилученого буде визначена згодом.

За фактом недекларування товару, сумарна фактурна вартість якого перевищує еквівалент 500 євро, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України.

Стоматологічні матеріали вилучено.

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Також київські митники виявили 61 діамант у поштових відправленнях зі США на адерсу мешканців Києва та Дніпра.