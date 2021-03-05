«Вживана біжутерія»: київські митники вилучили коштовну прикрасу вартістю понад 150 тис грн (фото)

Митники засумнівалися, що хрестик з камінцями – лише імітація коштовності

Тільки один ланцюжок була прикрашена вісьмома великими білими діамантами

Київські митники вилучили ювелірний хрест бренду Theo Fennell інкрустований трьома сотнями діамантів і рубінів, вартість якого була занижена в 73 рази. Про це повідомляє пресслужба митниці.

У посилці, яка прямувала з англійського графства Кент в Одесу, за декларацією, мала перебувати «вживана біжутерія» вартістю 57 фунтів стерлінгів, однак її реальна вартість склала 4200 фунтів.

Фахівці Державного гемологічного центру з'ясували, що дана прикраса містить 100 діамантів і 186 рубінів. Повідомляється, що тільки один ланцюжок була прикрашена вісьмома великими білими діамантами.

Прикрасу класу «люкс» вартістю майже 160 тисяч гривень було вилучено.

Як відзначили митники, брендовий чохол прикраси прямував окремим відправленням на адресу того ж одержувача.

Тиждень тому київські митники виявили посилку з психотропами. Медичні препарати з вмістом психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, київські митники виявили під час перевірки міжнародної бандеролі, яка прямувала на адресу мешканця Львова з Кіпру.