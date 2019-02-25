У БПП запропонували Кириленку поїхати на «Євробачення» замість Maruv



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Maruv не поїде на Євробачення

Гончаренко порадив Кириленку зайнятися проблемами будинків культури, а не тим, хто не співатиме на «Євробаченні»

Maruv

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко запропонував віце-прем'єр-міністру України В'ячеславу Кириленку відправитися замістьна «Євробачення-2019».

Про це Гончаренко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Пропоную В'ячеславу Кириленку відправитися замість Maruv на Євробачення. Адже хто ж на світі всіх миліший і патріотичніший, як не сам пан Кириленко. Мене зовсім не цікавить «Євробачення» і, якби це було дійсно настільки важливою проблемою країни, то я був би самою щасливою людиною. Тут же питання не в тому, хто буде співати і як. Тут питання в тому, що ми не можемо перетворюватися в Росію», - написав Гончаренко.

Він зазначив, що якщо не було в правилах відбору пункту про заборону гастролей в Росії, то значить і не повинно виникати такого спору.

«Наприклад, я щойно приїхав з півночі Одеської області. Провів 15 зустрічей за три дні. І тільки деякі Будинки культури банально опалювалися, я вже не кажу про ремонти. Мені здається, пану Кириленку краще було б зайнятися саме цим, а не тим, хто співатиме, а хто не співатиме на «Євробаченні», - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.