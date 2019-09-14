У бразильській лікарні заживо згоріли 11 пацієнтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після пожежі багато кого з пацієнтів було переведено в інші медзаклади

У лікарні бразильського міста Ріо-де-Жанейро в ніч на п'ятницю, 13 вересня, почалася пожежа, в результаті якого загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що співробітники лікарні Бадин евакуювали пацієнтів на вулицю, де розстелили простирадла і матраци, проте 11 осіб врятувати не вдалося.

Після пожежі багато кого з пацієнтів було переведено в інші медзаклади.

Керівництво лікарні заявило, що вони вважають, що пожежа викликана коротким замиканням в генераторі.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок пожежі четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.



