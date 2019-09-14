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    У бразильській лікарні заживо згоріли 11 пацієнтів

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    У бразильській лікарні заживо згоріли 11 пацієнтів

    Після пожежі багато кого з пацієнтів було переведено в інші медзаклади

    У лікарні бразильського міста Ріо-де-Жанейро в ніч на п'ятницю, 13 вересня, почалася пожежа, в результаті якого загинули щонайменше 11 осіб.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що співробітники лікарні Бадин евакуювали пацієнтів на вулицю, де розстелили простирадла і матраци, проте 11 осіб врятувати не вдалося.

    Після пожежі багато кого з пацієнтів було переведено в інші медзаклади.

    Керівництво лікарні заявило, що вони вважають, що пожежа викликана коротким замиканням в генераторі.

    Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок пожежі четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. 

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. 

    За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.

    Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.


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