У брифінгу щодо вбивства Шеремета візьмуть участь Зеленський та Рябошапка



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Володимир Зеленський та Руслан Рябошапка візьмуть участь у брифінгу МВС 12 грудня

Брифінг має розпочатись о 17 годині

Сьогодні, 12 грудня, у брифінгу щодо затримання осіб, які підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка», - написав Геращенко.

Він нагадав, що початок брифінгу очікується о 17:00.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 12 грудня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Після цього музикант Riffmaster і ветеран спецназу Андрій Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета. Також з’явилося повідомлення, що у цій же справі затримано Юлію Кузьменко, яка є лікарем та волонтером.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв про готовність змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування у справі про вбивство Шеремета.

23 липня в Офісі президента пройшов брифінг, на якому правоохоронні органи мали відзвітувати про розслідування. У підсумку в черговий раз були повторені основні версії, але Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи Шеремета.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.