У Британії легалізували ліки на основі конопель



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Лікарі зможуть призначити препарат «Епідіолекс» з 6 січня

У Великій Британії люди, хворі на тяжку епілепсію, зможуть отримати доступ до ліків на основі канабісу з початку 2020 року.

Про це повідомляє BBC.

Національна служба здоров'я заявила, що лікарі зможуть призначити препарат «Епідіолекс» з 6 січня. Ліки будуть призначати дорослим і дітям старшим двох років.

Клінічні випробування показали, що пероральний розчин, що містить каннабідіол, може зменшити кількість нападів до 40% у деяких дітей.

Ліки будуть використовувати для лікування двох рідкісних, але важких форм дитячої епілепсії - синдрому Леннокса Гастаута і синдрому Дравета.

Зазначимо, що епідіолекс - перші ліки на основі канабіноїдів рослинного походження, затверджене Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Каннабідіол (CBD) - не психоактивна речовина, була виявлена в коноплі серед інших канабіноїдів. На відміну від тетрагідроканабінолу, каннабідіол не викликає ейфоричних ефектів.

Колишня керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла, кому треба «дякувати» за відсутність медичного канабісу. За її словами, голова МВС Арсен Аваков двічі блокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонено, до категорії речовин, обіг яких обмежено.

Діюча голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що у Верховну Раду можуть подати новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс.

Як повідомлялося, американська компанія вироблятиме в Україні продукти з канабісу.