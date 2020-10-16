У Британії поліція розігнала весілля через карантин



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Цього тижня у Британії реєструють рекордний приріст заражень коронавірусом

Власник закладу, куди прийшло понад 100 гостей, заплатить штраф до 10 тис. фунтів стерлінгів

Поліція Лондона розігнала святування весілля за участі більше 100 осіб, організоване всупереч карантинним обмеженням через коронавірус. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що вечірку організували в одному з закладів у Саусволл, західній частині Лондона, 14 жовтня.

«Поліція, дізнавшись про святкування, виявила на заході більше 100 людей, тоді як за чинними обмеженнями максимальна дозволена кількість учасників на весіллях – 15 осіб», – йдеться у повідомленні.

На відео, оприлюдненому лондонською поліцією, можна бачити, як гостей виводять із закладу.

На власника закладу склали протокол за порушення карантинних обмежень, йому загрожує штраф у розмірі до 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Поліція не повідомляє, чи притягатимуть до відповідальності організаторів святкування та гостей.

До відома, Лондон перебуває серед низки інших міст та районів Англії, де з минулих вихідних через рівень поширення коронавірусу заборонено ходити у гості.

Як вже повідомлялося, цього тижня у Британії реєструють рекордний приріст заражень коронавірусом. Щоб впорядкувати хаотичні обмеження, точково запроваджені у різних регіонах, уряд планує запровадити трирівневу систему карантинних заборон.

До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.