У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту
Відключення електроенергії торкнулося майже мільйона споживачів
Національна енергетична система Великої Британії повідомила, що усунула проблему, яка привела до масового відключення електроенергії по всій країні.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«У нас були проблеми з двома генераторами, це призвело до відключення електрики в ряді районів Великої Британії. Зараз проблема вирішена, система приведена в норму», - повідомили в компанії.
Всіх громадян, який відчувають проблеми з подачею електроенергії, просять зв'язатися з місцевими операторами електроенергії.
Нагадаємо, що 9 серпня значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики через збій у роботі Національної енергетичної мережі.
Відключення електроенергії торкнулося майже мільйона споживачів.