У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту



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9 серпня значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики Фото: Daily Mail

Відключення електроенергії торкнулося майже мільйона споживачів

Національна енергетична система Великої Британії повідомила, що усунула проблему, яка привела до масового відключення електроенергії по всій країні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У нас були проблеми з двома генераторами, це призвело до відключення електрики в ряді районів Великої Британії. Зараз проблема вирішена, система приведена в норму», - повідомили в компанії.

Всіх громадян, який відчувають проблеми з подачею електроенергії, просять зв'язатися з місцевими операторами електроенергії.

Нагадаємо, що 9 серпня значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики через збій у роботі Національної енергетичної мережі.

Відключення електроенергії торкнулося майже мільйона споживачів.