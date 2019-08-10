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    У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту

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    9 серпня&nbsp;значна&nbsp;частина Англії і Уельсу залишилася без електрики - У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту
    9 серпня значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики
    Фото: Daily Mail

    Відключення електроенергії торкнулося майже мільйона споживачів

    Національна енергетична система Великої Британії повідомила, що усунула проблему, яка привела до масового відключення електроенергії по всій країні.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «У нас були проблеми з двома генераторами, це призвело до відключення електрики в ряді районів Великої Британії. Зараз проблема вирішена, система приведена в норму», - повідомили в компанії.

    Всіх громадян, який відчувають проблеми з подачею електроенергії, просять зв'язатися з місцевими операторами електроенергії.

    Нагадаємо, що 9 серпня значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики через збій у роботі Національної енергетичної мережі.

    Відключення електроенергії торкнулося майже мільйона споживачів. 

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