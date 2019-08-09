У Великобританії сталося масштабне відключення електроенергії



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Проблема була викликана збоєм в Національній енергетичній мережі

Значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики

Частина території Великої Британії знеструмлена через збій в енергосистемі, що вплинуло на роботу залізничного сполучення і світлофорів.

Як повідомляє The Guardian, значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики.

У компанії UK Power Networks заявили, що проблема була викликана збоєм в Національній енергетичній мережі.

За повідомленнями, відключення світла вплинуло на роботу світлофорів у Лондоні і залізничного сполучення. У департаменті транспорту Лондона повідомили, що деякі світлофори не працюють, але масштаб проблеми ще не відомий.

В Network Rail заявили, що рух усіх поїздів було призупинено після «стрибка напруги в національній мережі». Пасажирів попередили про затримки.

Енергокомпанія Western Power Distribution, оператор мережі розподілу в Мідлендсі і Уельсі, заявила, що стався «масштабний інцидент».

Раніше повідомлялося, що в Венесуелі знову сталося масове відімкнення електрики. Вимкнення електроенергії сталося увечері 22 липня в ряді районів столиці Венесуели, Каракасі, і ще 15 штатах.