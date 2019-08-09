  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Великобританії сталося масштабне відключення електроенергії

    • Розсилка
    Проблема була викликана збоєм в Національній енергетичній мережі - У Великобританії сталося масштабне відключення електроенергії
    Проблема була викликана збоєм в Національній енергетичній мережі

    Значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики

    Частина території Великої Британії знеструмлена через збій в енергосистемі, що вплинуло на роботу залізничного сполучення і світлофорів.

    Як повідомляє The Guardian, значна частина Англії і Уельсу залишилася без електрики.

    У компанії UK Power Networks заявили, що проблема була викликана збоєм в Національній енергетичній мережі.

    За повідомленнями, відключення світла вплинуло на роботу світлофорів у Лондоні і залізничного сполучення. У департаменті транспорту Лондона повідомили, що деякі світлофори не працюють, але масштаб проблеми ще не відомий.

    В Network Rail заявили, що рух усіх поїздів було призупинено після «стрибка напруги в національній мережі». Пасажирів попередили про затримки.

    Енергокомпанія Western Power Distribution, оператор мережі розподілу в Мідлендсі і Уельсі, заявила, що стався «масштабний інцидент».

    Раніше повідомлялося, що в Венесуелі знову сталося масове відімкнення електрики. Вимкнення електроенергії сталося увечері 22 липня в ряді районів столиці Венесуели, Каракасі, і ще 15 штатах.

    Читайте також
    енергетика електроенергія залізниця Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ