У Брюсселі «жовті жилети» розгромили урядовий квартал



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Від протестувальників на підтримку захисту клімату відокремилися хулігани, які почали бити скло в урядовому кварталі

Під час маніфестації у Брюсселі, яка була присвячена захисту клімату, люди в жовтих жилетах почали бити скло у кварталі, де розташовані будівлі урядових установ та інститутів Євросоюзу, повідомляє «Интерфакс» 31 березня.

Хода стартувала від Північного вокзалу столиці Брюсселя. Коли учасники акції дійшли до вулиці Луа, де і розташовані урядові будівлі, «жовті жилети» від'єдналися від них.

За даними телеканалу RTBF, серед тих, хто одягнений у жовті жилети, були громадяни Франції і Нідерландів.

Акція протесту, організована громадянською спільнотою Rise for Climate Belgium, зібрала вісім учасників.

Ті, що прийшли на маніфестацію, виступали проти рішення парламенту Бельгії відкинути проект соціалістів і «зелених» про включення до конституції вимог про захист клімату.

У Парижі суд засудив одного з лідерів протестного руху «жовтих жилетів» Еріка Друе до штрафу у розмірі 1500 євро за організацію демонстрацій, на проведення яких влада наклала заборону.

Раніше повідомлялося, що у Франції ув’язнили майже тисячу учасників протестів «жовтих жителів».

Нагадаємо, у штаб-квартирі поліції Франції повідомили, що число затриманих учасників акцій протесту «жовтих жилетів» 23 березня склало 70 осіб. Правоохоронці на 19-й день мобілізації «жовтих жилетів» провели 6825 профілактичних перевірок

23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

Влада заборонятиме акції протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі і в деяких інших районах міста після того, як там пройшли заворушення та сталися акти вандалізму.