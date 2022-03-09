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    Мільярдер Чичваркін: оточення Путіна без памперса до нього не ходить, всі вони заручники

    в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Мільярдер Чичваркін: оточення Путіна без памперса до нього не ходить, всі вони заручники
    в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    скріншот з відео

    Бізнесмен вважає, що наразі загинула путінська мілітарна держава

    Відомий мільярдер і колишній співвласником мережі салонів стільникового зв'язку «Евросеть» Євген Чичваркін заявив, що оточення Путіна є заручниками, а не сподвижниками ситуації, за якої російський президент воюватиме до останнього патрона. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону 9 березня, передає «Главком».

    «Оточення Путіна без памперса до нього не ходять. Вони просто мочаться під себе від страху. Усі вони заручники, а не сподвижники. Якщо хтось із них спробує вийти, то одразу поїде на зону, до Навального. Це варто розуміти кожному українцю», – вважає бізнесмен.

    На думку Чичваркіна, міжнародні санкції насамперед душать пересічних росіян, котрі втрачають роботу. При цьому запасів у холодильнику росіян вистачить до кінця цієї весни, прогнозує мільярдер

    Водночас Євген Чичваркін сказав, що російський президент Володимир Путін у протистоянні з Україною, рухатиметься лише вперед.

    «У Путіна немає жодного хорошого виходу, але є кривавіші», – зауважив бізнесмен.

    Окремо мільярдер висловив переконання, що наразі вже «загинула путінська мілітарна держава», а сама країна продовжує жити і знову стане сильною після того, як почне фокусуватися на будівництві, освіті, торгівлі.

    Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: війна Путін заручники держава президент #stoprussia
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    Мільярдер Чичваркін: оточення Путіна без памперса до нього не ходить, всі вони заручники