Є два Зеленських: один на відео, а інший в реальному житті

Зеленський спочатку розповідає про жахи коронавірусу, а потім їде відпочивати в Буковель, де люди без масок роблять з ним селфі

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У Роберта Хайнлайна есть роман под названием «Двойная звезда». В нем рассказывается о талантливом актере, которого нанимают временно поизображать известного политика, похищенного конкурентами. Актер изначально не разделяет его ценности, но так вживается в роль, что даже выигрывает выборы. А после смерти оригинала полностью заменяет его и успешно проводит реформы.

Эта книга не про Владимира Зеленского. Потому что есть два Зеленских: Зеленский-президент-на-видео и Зеленский-на-самом-деле.

Казалось бы, проще вжиться в роль президента, образ которого придумал сам. Но нет. Зеленский-президент появляется после команды «Камера! Мотор!» и исчезает после «Снято!»

Поэтому Зеленский-президент может рассказывать про ужасы коронавируса и поддерживать необходимость нового локдауна (это который с запретом продажи носков и батареек).

Но свет гаснет и Зеленский-на-самом-деле отправляется в забитый туристами Буковель, где прекрасно работают запрещенные рестораны и радостные люди без масок массово делают с ним селфи.

На самом деле в переводе названия книги Хайнлайна есть формальная неточность. На английском она называется «Double Star». В то время как астрономический термин «двойная звезда» – это «binary star». Но термин «double star» тоже существует и переводится как «оптически-двойная звезда».

Разница в том, что double star – это когда звезды находятся на одной линии видимости и по сути одна затмевает другую (об этом и писал Хайнлайн). А binary star – это система из двух гравитационно связанных звезд, такая себе гантеля с невидимой рукоятью.

И Зеленский со своим президентом-персонажем куда больше похож на конструкцию из двух связанных между собой, но находящихся на заметном расстоянии элементов. Один из которых, спустя почти два года, так и остается «понарошку».

Джерело: блог Романа Шрайка

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