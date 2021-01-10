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    Думки вголос

    Є два Зеленських: один на відео, а інший в реальному житті

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Є два Зеленських: один на відео, а інший в реальному житті

    Зеленський спочатку розповідає про жахи коронавірусу, а потім їде відпочивати в Буковель, де люди без масок роблять з ним селфі

    Мовою оригіналу

    У Роберта Хайнлайна есть роман под названием «Двойная звезда». В нем рассказывается о талантливом актере, которого нанимают временно поизображать известного политика, похищенного конкурентами. Актер изначально не разделяет его ценности, но так вживается в роль, что даже выигрывает выборы. А после смерти оригинала полностью заменяет его и успешно проводит реформы.

    Эта книга не про Владимира Зеленского. Потому что есть два Зеленских: Зеленский-президент-на-видео и Зеленский-на-самом-деле.

    Казалось бы, проще вжиться в роль президента, образ которого придумал сам. Но нет. Зеленский-президент появляется после команды «Камера! Мотор!» и исчезает после «Снято!»

    Поэтому Зеленский-президент может рассказывать про ужасы коронавируса и поддерживать необходимость нового локдауна (это который с запретом продажи носков и батареек).

    Но свет гаснет и Зеленский-на-самом-деле отправляется в забитый туристами Буковель, где прекрасно работают запрещенные рестораны и радостные люди без масок массово делают с ним селфи.

    На самом деле в переводе названия книги Хайнлайна есть формальная неточность. На английском она называется «Double Star». В то время как астрономический термин «двойная звезда» – это «binary star». Но термин «double star» тоже существует и переводится как «оптически-двойная звезда».

    Разница в том, что double star – это когда звезды находятся на одной линии видимости и по сути одна затмевает другую (об этом и писал Хайнлайн). А binary star – это система из двух гравитационно связанных звезд, такая себе гантеля с невидимой рукоятью.

    И Зеленский со своим президентом-персонажем куда больше похож на конструкцию из двух связанных между собой, но находящихся на заметном расстоянии элементов. Один из которых, спустя почти два года, так и остается «понарошку».

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський Буковель коронавірус
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