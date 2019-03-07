  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Дніпра зі стріляниною затримали кримінального авторитета Арійця

    • Розсилка
    Для затримання злочинців залучався поліцейський спецназ КОРД - У центрі Дніпра зі стріляниною затримали кримінального авторитета Арійця
    Для затримання злочинців залучався поліцейський спецназ КОРД
    Фото: Інформатор

    Арієць на початку 2000-х років «грабував, палив прасками та знущався над громадянами»

    У середу, 6 березня, у центрі Дніпра поліцейський спецназ КОРД зі стріляниною затримав групу з чотирьох осіб.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Затримання відбулося на перетині вулиць Троїцької і Старокозацкой, у момент операції пролунали постріли. Поліцейські поклали чотирьох чоловіків на асфальт, на склі автомобіля Porsche, на якому пересувалися затримані, видно сліди від куль, пише ЗМІ.

    Серед затриманих - Вадим Щегольков, відомий у кримінальних колах на прізвисько Арієць.

    Заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про затримання кримінального авторитета

    «На початку 2000-х років я особисто затримував аналогічним способом - мордою у землю, одного із цих, прагнучого сьогодні до «злодійського звання» на прізвисько Арієць. Він тоді грабував, палив прасками та знущався над нашими громадянами. Пройшло 18 років й він знову мордою у землю», - написав Аброськін у Facebook.

    Нагадаємо, вчора на Житомирщині СБУ викрила банду рекетирів.

    У середині лютого хмельницькі поліцейські спільно з міграційною службою видворили за межі України кримінального злодія на прізвисько Тахір

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал Дніпро арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ