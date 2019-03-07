У центрі Дніпра зі стріляниною затримали кримінального авторитета Арійця



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Для затримання злочинців залучався поліцейський спецназ КОРД Фото: Інформатор

Арієць на початку 2000-х років «грабував, палив прасками та знущався над громадянами»

У середу, 6 березня, у центрі Дніпра поліцейський спецназ КОРД зі стріляниною затримав групу з чотирьох осіб.

Про це повідомляє «Інформатор».

Затримання відбулося на перетині вулиць Троїцької і Старокозацкой, у момент операції пролунали постріли. Поліцейські поклали чотирьох чоловіків на асфальт, на склі автомобіля Porsche, на якому пересувалися затримані, видно сліди від куль, пише ЗМІ.

Серед затриманих - Вадим Щегольков, відомий у кримінальних колах на прізвисько Арієць.

Заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про затримання кримінального авторитета

«На початку 2000-х років я особисто затримував аналогічним способом - мордою у землю, одного із цих, прагнучого сьогодні до «злодійського звання» на прізвисько Арієць. Він тоді грабував, палив прасками та знущався над нашими громадянами. Пройшло 18 років й він знову мордою у землю», - написав Аброськін у Facebook.

Нагадаємо, вчора на Житомирщині СБУ викрила банду рекетирів.

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