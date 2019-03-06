На Житомирщині СБУ викрила банду рекетирів



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Фото: ssu.gov.ua

Систематично створюючи штучні конфліктні ситуації, учасники банди від бізнесменів та заможних громадян кошти за «владнання» суперечок

На Житомирщині співробітники СБ України припинили діяльність кримінального угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян. Про це повідомляє прес-група УСБ України в Житомирській області.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили раніше судимі жителі області, керував угрупованням відомий у регіоні кримінальний авторитет. Систематично створюючи штучні конфліктні ситуації, учасники угруповання вимагали від представників комерційних структур та заможних громадян кошти за «владнання» суперечок. При цьому зловмисники чинили на них фізичний і психологічний тиск.

Зокрема зловмисники вимагали $2 тисячі від приватного підприємця із Любара за нібито вирішення майнового спору. У разі відмови від сплати бандити погрожували комерсанту та його родині фізичною розправою. Раніше правоохоронці задокументували факт вимагання рекетирами трьох тисяч доларів США від жителя Новоград-Волинського.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці одночасно затримали вісьмох учасників угруповання у Новограді-Волинському та Любарі після передачі їм чергових «траншів» на загальну суму понад $1 тисячу.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності решти учасників угруповання.