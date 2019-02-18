У центрі Києва обвалилася стіна будинку



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Фото: УНН

Обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36

У центрі Києва стався обвал стіни будівлі. Про це повідомляє УНН.

Зазначимо, що обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36.

Обвал стався у дворі за рестораном.

Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Харкові обвалився дах торгового павільйону. У Харківській облдержадміністрації заявили, що обвал стався через снігопад

В результаті інциденту постраждали три жінки, які проходили поруч з будівлею.