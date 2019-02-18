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    У центрі Києва обвалилася стіна будинку

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    У центрі Києва обвалилася стіна будинку
    Фото: УНН

    Обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36

    У центрі Києва стався обвал стіни будівлі. Про це повідомляє УНН.

    Зазначимо, що обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36.

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    Обвал стався у дворі за рестораном.

    Подробиці уточнюються.

    Нагадаємо, ввечері 11 січня у Харкові обвалився дах торгового павільйону. У Харківській облдержадміністрації заявили, що обвал стався через снігопад

    В результаті інциденту постраждали три жінки, які проходили поруч з будівлею.

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    Київ
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