У центрі Києва обвалилася стіна будинку
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Фото: УНН
Обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36
У центрі Києва стався обвал стіни будівлі. Про це повідомляє УНН.
Зазначимо, що обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36.
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Обвал стався у дворі за рестораном.
Подробиці уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 11 січня у Харкові обвалився дах торгового павільйону. У Харківській облдержадміністрації заявили, що обвал стався через снігопад
В результаті інциденту постраждали три жінки, які проходили поруч з будівлею.