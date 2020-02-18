У центрі Києва СБУ виявила схованку з бойовими гранатами та майже 30 літрами ртуті (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті у таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації

У центрі Києва СБУ виявила схованку з бойовими гранатами та майже 30 літрами ртуті. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Схованка була облаштована в орендованому гаражному приміщенні на одній з центральних вулиць столиці. Крім ртуті та двох бойових гранат Ф-1, співробітники СБУ також вилучили два електродетонатори.