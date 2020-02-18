У центрі Києва СБУ виявила схованку з бойовими гранатами та майже 30 літрами ртуті (фото)
За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті у таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації
У центрі Києва СБУ виявила схованку з бойовими гранатами та майже 30 літрами ртуті. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Схованка була облаштована в орендованому гаражному приміщенні на одній з центральних вулиць столиці. Крім ртуті та двох бойових гранат Ф-1, співробітники СБУ також вилучили два електродетонатори.
За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті у таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації.
За даними слідства, до облаштування небезпечної схованки причетний один з лідерів столичного угруповання, раніше викритого правоохоронцями за скоєння тяжких злочинів. Під час обшуків у фігуранта справи співробітники СБУ також виявили підроблені печатки і штампи різних органів державної влади та комерційних структур.
Після проведення відповідних експертиз буде прийнято рішення щодо повідомлення зловмиснику про підозру за статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) та 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.
Заходи з викриття місця незаконного зберігання особливо отруйних речовин та військових засобів ураження проводились спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора