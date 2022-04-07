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    У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів

    Оренда самокатів у столиці буде недоступною під час комендантської години - У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів
    Оренда самокатів у столиці буде недоступною під час комендантської години
    фото: glavcom.ua

    На прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн/хв

    Із 7 квітня у центрі Києва відновлюється прокат мікромобільного транспорту за зниженими цінами. Про це інформує Finance.ua.

    «Столичний громадський транспорт наразі працює в обмеженому режимі, а самокати – вдала альтернатива для переміщення на короткі відстані», – розповідає компанія з прокату електросамоктів

    У разі високого попиту кількість самокатів збільшать, а за кілька днів зону покриття розширять. На прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн/хв.

    Також важливо знати, що оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація електротранспорт #stoprussia
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    У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів