У центрі Києва запрацював прокат електросамокатів

Оренда самокатів у столиці буде недоступною під час комендантської години

На прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн/хв

Із 7 квітня у центрі Києва відновлюється прокат мікромобільного транспорту за зниженими цінами. Про це інформує Finance.ua.

«Столичний громадський транспорт наразі працює в обмеженому режимі, а самокати – вдала альтернатива для переміщення на короткі відстані», – розповідає компанія з прокату електросамоктів

У разі високого попиту кількість самокатів збільшать, а за кілька днів зону покриття розширять. На прокат діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн/хв.

Також важливо знати, що оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.