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    Заборона інвестицій, відключення від SWIFT: G7 вводить нові санкції проти РФ

    Лідери G7 забороняють нові інвестиції у ключові сфери російської економіки - Заборона інвестицій, відключення від SWIFT: G7 вводить нові санкції проти РФ
    Лідери G7 забороняють нові інвестиції у ключові сфери російської економіки

    G7 продовжуватиме тиск на країну-агресорку

    Лідери країн «Групи семи» ухвалили рішення заборонити нові інвестиції в ключові сфери російської економіки. Про це йдеться у заяві G7, поширеній 7 квітня.

    «Ми (лідери G7. – Ред.) забороняємо нові інвестиції у ключові сфери російської економіки, у тому числі у сферу енергетики», – зазначено у заяві глав держав та урядів «Групи семи».

    У ній також зазначається, що країни G7 «продовжуватимуть від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи».

    «Ми посилюватимемо тиск, у тому числі вводячи додаткові санкції проти держкомпаній», – йдеться у заяві.

    Також у G7 зазначили, що продовжуватимуть вживати обмежувальні заходи і проти представників російських еліт та їхніх родичів.

    У заяві також йдеться про готовність G7 вживати подальших заходів проти військово-промислового комплексу Росії.

    Як повідомлялося, п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде узгоджено до п'ятниці.

    5 квітня Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо нового пакету санкцій, що включає заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

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    Теги: росія окупанти санкції інвестиції війна Велика сімка Україна окупація #stoprussia
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    Заборона інвестицій, відключення від SWIFT: G7 вводить нові санкції проти РФ