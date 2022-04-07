Заборона інвестицій, відключення від SWIFT: G7 вводить нові санкції проти РФ

G7 продовжуватиме тиск на країну-агресорку

Лідери країн «Групи семи» ухвалили рішення заборонити нові інвестиції в ключові сфери російської економіки. Про це йдеться у заяві G7, поширеній 7 квітня.

«Ми (лідери G7. – Ред.) забороняємо нові інвестиції у ключові сфери російської економіки, у тому числі у сферу енергетики», – зазначено у заяві глав держав та урядів «Групи семи».

У ній також зазначається, що країни G7 «продовжуватимуть від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи».

«Ми посилюватимемо тиск, у тому числі вводячи додаткові санкції проти держкомпаній», – йдеться у заяві.

Також у G7 зазначили, що продовжуватимуть вживати обмежувальні заходи і проти представників російських еліт та їхніх родичів.

У заяві також йдеться про готовність G7 вживати подальших заходів проти військово-промислового комплексу Росії.

Як повідомлялося, п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде узгоджено до п'ятниці.

5 квітня Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо нового пакету санкцій, що включає заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

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