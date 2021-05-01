Офіс президента засудив акцію на честь дивізії «Галичина» та вимагає покарати винних
28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина»
На Банковій нагадали, що в Україні заборонено пропаганду тоталітарних режимів
В Офісі президента прокоментували акцію до річниці створення дивізії СС «Галичина» і заявили, що «категорично засуджують будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів».
Як повідомляє пресслужба, Офіс президента очікує, що Нацполіція і МВС встановлять обставини того, що сталося, і притягнуть винних у порушенні закону до відповідальності. На Банковій нагадали, що в Україні заборонено пропаганду тоталітарних режимів.
Від київського міського голови Віталія Кличка очікують на перевірку системи узгодження масових акцій в столиці і звіті перед київською громадою, «чому стало можливим проведення цього так званого маршу».
«Не було і не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами відвоювали право на життя», – йдеться у повідомленні.
В Офісі президента додали, що невелика кількість учасників і маніпуляції організаторів з подачею заяви на проведення акції «не можуть бути підставами для того, щоб навіть намагатись виправдати цю ситуацію»:
«Влада в будь-якому цивілізованому місті не має миритися з тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману як правоохоронців, так і керівників міста щодо своїх справжніх цілей».
Зазначимо, Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії «Галичина».
Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму.
Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина».