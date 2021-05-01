Офіс президента засудив акцію на честь дивізії «Галичина» та вимагає покарати винних

На Банковій нагадали, що в Україні заборонено пропаганду тоталітарних режимів

В Офісі президента прокоментували акцію до річниці створення дивізії СС «Галичина» і заявили, що «категорично засуджують будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів».

Як повідомляє пресслужба, Офіс президента очікує, що Нацполіція і МВС встановлять обставини того, що сталося, і притягнуть винних у порушенні закону до відповідальності. На Банковій нагадали, що в Україні заборонено пропаганду тоталітарних режимів.

Від київського міського голови Віталія Кличка очікують на перевірку системи узгодження масових акцій в столиці і звіті перед київською громадою, «чому стало можливим проведення цього так званого маршу».

«Не було і не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами відвоювали право на життя», – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента додали, що невелика кількість учасників і маніпуляції організаторів з подачею заяви на проведення акції «не можуть бути підставами для того, щоб навіть намагатись виправдати цю ситуацію»:

«Влада в будь-якому цивілізованому місті не має миритися з тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману як правоохоронців, так і керівників міста щодо своїх справжніх цілей».

Зазначимо, Ізраїль засудив марш у Києві до дня створення дивізії «Галичина».

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав марш до дня створення дивізії «Галичина» пропагандою нацизму.

Нагадаємо, що 28 квітня у Києві представники націоналістичних організацій провели марш вишиванок до дня створення дивізії «Галичина».

Довідка: українську дивізію «Галичина» було створено 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Її основу склали добровольці. Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

У ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, в кінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива – критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.