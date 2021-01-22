Кіпр відкриває кордони для українських туристів: названо умови і дату

Туристам достатньо буде мати негативний результат ковід-тесту

Республіка Кіпр з 1 березня відкриває кордони для туристів з 56 країн. З негативним тестом на коронавірус і без проходження самоізоляції дозволять вʼїзд громадянам України, Євросоюзу, Великої Британії, Білорусі та низки інших країн.

Про це заявили в Міністерстві туризму, передає Інтерфакс-Україна.

Уряд республіки найближчим часом розділить країни вʼїзного списку на три категорії - червона, помаранчева і зелена.

Громадяни «червоних» зон будуть зобовʼязані предʼявити результати тесту перед посадкою на рейс і по прибуттю (здати на місці). Громадяни з «помаранчевої» - тест перед вʼїздом. Громадяни із «зеленої» категорії можуть тест не предʼявляти.

До 1 березня у Кіпрі діятиме чинна система, за якою країни розподілені на три категорії: A, B і С. Україна відноситься до категорії C. Це означає, що зараз в’їзд дозволений лише окремим категоріям: подружжю та неповнолітнім дітям громадян Кіпру; резидентам Кіпру, які мають дозвіл на проживання; найближчим родичам (діти, батьки) людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз'єднання сім'ї; люди, яким дозволений в'їзд за Віденською конвенцією; люди, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня Кіпр пускатиме вакцинованих від коронавірусу туристів взагалі без проходження тесту.

Також відомо, що з 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення. Громадяни яких саме країн зможуть знову вʼїжджати в країну, як і до карантину, поки не називають.

А ось поліція Балі оригінально карає туристів-антимасочників. Порушників праавоохоронців змушують робити віджимання.