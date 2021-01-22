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    Кіпр відкриває кордони для українських туристів: названо умови і дату

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    Загалом&nbsp;Кіпр відкриє кордони для туристів із 56 країн - Кіпр відкриває кордони для українських туристів: названо умови і дату
    Загалом Кіпр відкриє кордони для туристів із 56 країн
    Фото: Ronn Ballantyne

    Туристам достатньо буде мати негативний результат ковід-тесту

    Республіка Кіпр з 1 березня відкриває кордони для туристів з 56 країн. З негативним тестом на коронавірус і без проходження самоізоляції дозволять вʼїзд громадянам України, Євросоюзу, Великої Британії, Білорусі та низки інших країн.

    Про це заявили в Міністерстві туризму, передає Інтерфакс-Україна.

    Уряд республіки найближчим часом розділить країни вʼїзного списку на три категорії - червона, помаранчева і зелена.

    Громадяни «червоних» зон будуть зобовʼязані предʼявити результати тесту перед посадкою на рейс і по прибуттю (здати на місці). Громадяни з «помаранчевої» - тест перед вʼїздом. Громадяни із «зеленої» категорії можуть тест не предʼявляти.

    До 1 березня у Кіпрі діятиме чинна система, за якою країни розподілені на три категорії: A, B і С. Україна відноситься до категорії C. Це означає, що зараз в’їзд дозволений лише окремим категоріям: подружжю та неповнолітнім дітям громадян Кіпру; резидентам Кіпру, які мають дозвіл на проживання; найближчим родичам (діти, батьки) людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз'єднання сім'ї; люди, яким дозволений в'їзд за Віденською конвенцією; люди, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.

    Раніше повідомлялося, що з 1 березня Кіпр пускатиме вакцинованих від коронавірусу туристів взагалі без проходження тесту.

    Також відомо, що з 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполученняГромадяни яких саме країн зможуть знову вʼїжджати в країну, як і до карантину, поки не називають.

    А ось поліція Балі оригінально карає туристів-антимасочників. Порушників праавоохоронців змушують робити віджимання. 

    Теги: відпочинок туризм українці карантин Кіпр мандрівка коронавірус
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