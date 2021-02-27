У Чехії обмежили пересування громадян через епідеміологічну ситуацію

Рішення було оголошене у п’ятницю пізно ввечері та передбачає продовження дії надзвичайного стану до 28 березня

Уряд країни продовжив надзвичайний стан

Уряд Чехії ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан ще на 30 днів та запровадив низку жорстких обмежень у зв’язку з важкою епідеміологічною ситуацією.

Про це повідомляють Novinky.

Рішення, яке було оголошене у п’ятницю пізно ввечері, передбачає продовження дії надзвичайного стану до 28 березня.

Відповідно до нових правил, з 1 березня маски обов’язково носити на вулиці незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми чи ні. Виняток застосовується лише в тому випадку, якщо людина перебуває на самоті.

Маски також будуть обов’язковим на робочому місці. Виняток становлять лише люди, які в кімнаті самі. Їх необхідно вдягати у магазинах, закладах та в транспорті.

З понеділка школи, садочки та дитячі групи не працюватимуть, за винятком тих, які відвідують діти медичних працівників.

Протягом місяця діє заборона на пересування між регіонами, не дозволяється виїжджати за межі району, де людина прописана, окрім кількох виняткових причин.

Вигул собак вночі можливий лише в радіусі 500 метрів від помешкання.

Закриваються деякі магазини, які до цього часу мали право працювати, наприклад, канцелярські магазини, взуттєві чи магазини зброї.

Уряд продовжив надзвичайний стан власним рішенням, що йому дозволив Сенат. Парламент раніше того ж дня відмовив схвалити його попри заклик прем’єра підтримати прохання через загрозу повного колапсу системи охорони здоров’я.

Останній тиждень в країні кожного дня кількість нових заражень у середньому є на 3 тисячі більшою, ніж тиждень тому. Середній показник захворюваності становить 761 на 100 тисяч населення, в деяких районах показник перевищує 1000.