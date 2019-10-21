У Чехії заявили про викриття шпигунської мережі ФСБ



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Чеською Службою безпеки та інформації (BIS) у співробітництві з Національним центром боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) торік було виявлено і ліквідовано розвідувальну мережу, яка створювалася в Чеській Республіці російською ФСБ.

Про це повідомляє Chech Radio.

«Її створили люди зі зв’язками у російських спецслужбах, а фінансувалося це із Росії та Російського посольства», – зазначив Куделка.

За його словами, мережу викрили ще минулого року.

Головним завданням мережі ФСБ, заявив Куделка, було, з використанням спеціально створених серверів здійснення атак на різні цілі в Чехії, а також на партнерів країни.

Виявлена мережа ФСБ, наголосив під час прес-конференції керівник чеської Служби безпеки і інформації, була повністю розгромлена завдяки прекрасній роботі співробітників Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю.

Розслідування діяльності ліквідованої мережі триває.

Тим часом, посольство РФ оприлюднило у фейсбуці заяву, що закиди про хакерів «не мають нічого спільного з реальністю».

Служба безпеки та інформації не вперше називає дії Росії загрозою. У 2017-му Росію звинуватили у кібератаці на чеське МЗС і назвали це головною загрозою для безпеки Чехії.

Раніше повідомлялося, що група російських хакерів під назвою Turla проникла до системи іранських кіберзлочинців OilRig, щоб шпигувати за країнами Близького Сходу.