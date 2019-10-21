Російські хакери під виглядом іранських кіберзлочинців атакували держустанови 35 країн



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Поки не встановлено, чи знала група іранських хакерів OilRig про те, що Turla зламала їх мережі

Метою кібератак російських хакерів було викрадення секретних документів - центр кібербезпеки Великої Британії

Група російських хакерів під назвою Turla проникла до системи іранських кіберзлочинців OilRig, щоб шпигувати за країнами Близького Сходу.

Про це повідомив Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC).

Зазначається, що у дослідженні NCSC та Національного центру кібербезпеки США вказано, що російські хакери під виглядом іранських кіберзлочинців OilRig атакували держустанови 35 країн.

«Ми ніколи не бачили, щоб це робилося з такою майстерністю. Насправді дуже складно замаскуватися. Виявлено більш ніж 35 нападів на країни світу, причому більшість держав із Близького Сходу. Принаймні, 20 атак були успішно скомпрометовані. Мета полягала в тому, щоб вкрасти секретні документи», - розповів директор з операцій NCSC Пол Чічестер.

Поки не встановлено, чи знала група іранських хакерів OilRig про те, що Turla зламала їх мережі і скористалася даними для злому держустанов країн Близького Сходу.

Нагадаємо, 27 липня російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat.