У Чернігові під обстрілами народилися дві трійні (фото)

У Чернігові під обстрілами народилися дві трійні

У Чернігові під обстрілами народилися дві трійні

Народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі

Під обстрілами у Чернігівському пологовому з початку війни Росії проти України народилося дві трійні. 24 лютого чернігівка Анна стала мамою трьох дівчат. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі, повідомляє Суспільне.

«Емілія, Олівія та Меланія. Дівчата хорошенькі, почали дихати самі, молодці, вони бійці просто за життя. Дуже страшно в цей час. В той же день, коли прокесерили, ми пролежали до вечора, дівчата були в реанімації – в інтенсивній терапії, ввечері вже сказали, що все, вже сирени по місту, треба негайно ховатися», – заявила жінка.

Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина. Лікарі кажуть, для Чернігова – це велика рідкість.

«Трійні природні, які самостійно зачалися, не штучне запліднення остання трійня була три роки назад. Двійнят багато, по 50-60 на рік, а трійня три роки назад була одна«, – говорить головний лікар Чернігівського пологового будинку.

У відділенні інтенсивної терапії лежить ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень, до бомбосховища її транспортувати не можуть. Тому разом із батьками дитина у постійній небезпеці.

Народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі.

Якщо обстріли у Чернігові посиляться та буде загроза для жінок – вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.

За словами головного лікаря Чернігівського пологового будинку Василя Гусака, якщо буде така необхідність, то можуть провести операцію.

28 лютого у бомбосховищі пологового будинку лежало 30 жінок. Вагітних і вже тих, хто народив. Частину з них вже виписали, каже Василь Гусак. Запевняє, у медичному закладі усього вистачає для його безперебійної роботи.

Колишня нардепка Ірина Сисоєнко повідомила, що за дні війни в «Інституті акушерства педіатрії та гінекології» в бомбосховищі народилося 14 дітей.

До слова, дружина воротаря Десни 33-річного українця Ігоря Литовки Олена народила доньку в Києві в неділю, 27 лютого, на четвертий день вторгнення Росії у Україну, яке супроводжується бомбардуванням житлових будинків в українській столиці.