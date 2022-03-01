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    На Київщині окупанти скинули бомби на житлові будинки (відео)

    Бомба зруйнувала багато будинків - На Київщині окупанти скинули бомби на житлові будинки (відео)
    Бомба зруйнувала багато будинків
    Фото з соцмереж

    У результаті зруйновані два багатоповерхові будинки

    У Київській області, у селі Бородянка окупанти скинули бомбу на житловий будинок. Про це повідомляють місцеві жителі та представник Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

    «Київщина. Бородянка. 30 хвилин тому. Випущені «рускім міром» ракети з літаків. П’яти та дев’яти поверхові будинки зруйновані», – написав Добрянський.

    «Подивіться! Будинків немає, частинами. Це вам не петарди, не гранати, не стрільба – це бомби, які скидають з літаків», – зазначила жінка, яка знімала відео.

    Як повідомлялося, 28 лютого війська РФ завдали ракетних ударів по містах Біла Церква, Васильків та смт Калинівка Київської області.

    Внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано триповерховий гуртожиток без подальшого горіння.

    У м. Васильків зруйновано п’ятиповерховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 кв. м. У Калинівці було зруйновано п’ятиповерховий будинок.

    Також 28 лютого на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.

    Теги: окупанти церква будинок жінка Васильків Біла Церква
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    На Київщині окупанти скинули бомби на житлові будинки (відео)