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    У Чернівцях посеред вулиці замерз рок-музикант

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    Віталій Сандул був лідером гурту &laquo;Салават Юлаєв&raquo; (згодом перейменований у &laquo;Салават United&raquo;) - У Чернівцях посеред вулиці замерз рок-музикант
    Віталій Сандул був лідером гурту «Салават Юлаєв» (згодом перейменований у «Салават United»)

    44-річний вуличний рок-музикант Віталій Сандул помер, ймовірно, від переохолодження

    У Чернівцях вночі 12 січня посеред вулиці Руської померли рок-музикант Віталій Сандул та його товариш, ймовірно, від переохолодження. Про це повідомили їхні друзі, пише molbuk.ua.

    У пресслужбі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що до правоохоронців звернувся чернівчанин, який повідомив, що на вулиці Руській виявив тіла двох чоловіків без ознак життя.

    Відомо, що один з них помер у кареті швидкої медичної допомоги.

    «У померлих при собі не було жодних документів, тож наразі їх особи офіційно не встановлено», ─ поінформували у поліції.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівцях 12 січня у віці 44 роки помер місцевий вуличний рок-музикант Віталій Сандул.

    Віталій Сандул був лідером гурту «Салават Юлаєв» (згодом перейменований у «Салават United»), стиль музики якого – суміш пост-панку і готики. Рок-гурт був створений у 1992 році, команда неодноразово брала участь у концертах і фестивалях в Чернівцях, Києві та Одесі.

    Останні роки свого життя Віталій Сандул був вуличним музикантом, він часто грав на гітарі на вулиці Ольги Кобилянської.

    Теги: музика смерть Чернівці артист
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