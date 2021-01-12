У Чернівцях посеред вулиці замерз рок-музикант

44-річний вуличний рок-музикант Віталій Сандул помер, ймовірно, від переохолодження

У Чернівцях вночі 12 січня посеред вулиці Руської померли рок-музикант Віталій Сандул та його товариш, ймовірно, від переохолодження. Про це повідомили їхні друзі, пише molbuk.ua.

У пресслужбі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що до правоохоронців звернувся чернівчанин, який повідомив, що на вулиці Руській виявив тіла двох чоловіків без ознак життя.

Відомо, що один з них помер у кареті швидкої медичної допомоги.

«У померлих при собі не було жодних документів, тож наразі їх особи офіційно не встановлено», ─ поінформували у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях 12 січня у віці 44 роки помер місцевий вуличний рок-музикант Віталій Сандул.

Віталій Сандул був лідером гурту «Салават Юлаєв» (згодом перейменований у «Салават United»), стиль музики якого – суміш пост-панку і готики. Рок-гурт був створений у 1992 році, команда неодноразово брала участь у концертах і фестивалях в Чернівцях, Києві та Одесі.

Останні роки свого життя Віталій Сандул був вуличним музикантом, він часто грав на гітарі на вулиці Ольги Кобилянської.