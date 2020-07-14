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    В Італії знову зростає смертність від Covid-19

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    <span>Палата інтенсивної терапії для інфікованих коронавірусом в Італії</span> - В Італії знову зростає смертність від Covid-19
    Палата інтенсивної терапії для інфікованих коронавірусом в Італії

    Протягом доби зафіксовано 17 смертей

    Другий день поспіль в Італії зростає добова кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу. Протягом останньої доби зафіксували 17 летальних випадків, вчора було 13, а днем раніше – дев’ятеро.

    Про це повідомляє агенція ANSA.

    «Протягом доби зафіксовано 17 смертей, що є збільшенням у порівнянні з 13 минулої доби», - йдеться у повідомленні.

    Днем раніше в Італії зафіксували дев'ять летальних випадків унаслідок пандемії.

    Загальна кількість померлих унаслідок коронавірусу в Італії сягнула 34 984 осіб.

    Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 114 нових випадків Covid-19, загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 243 344.

    Загальна кількість одужань від хвороби - 195 441.

    Зазначимо, що інфікованих коронавірусом загалом у світі станом на сьогодні 13 240 715 осіб, з них 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.

    До слова, Ізраїль опинився на порозі тотального карантину: у країні виявлено 1668 випадків коронавірусу за добу.

    Нагадаємо також, що США почнуть випускати вакцину від коронавірусу до кінця літа.

    Крім того, ВООЗ назвала чотири сценарії поширення коронавірусу в світі.

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    ЄС медицина Італія смерть хвороби ВООЗ коронавірус
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