В Італії знову зростає смертність від Covid-19
Протягом доби зафіксовано 17 смертей
Другий день поспіль в Італії зростає добова кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу. Протягом останньої доби зафіксували 17 летальних випадків, вчора було 13, а днем раніше – дев’ятеро.
Про це повідомляє агенція ANSA.
«Протягом доби зафіксовано 17 смертей, що є збільшенням у порівнянні з 13 минулої доби», - йдеться у повідомленні.
Днем раніше в Італії зафіксували дев'ять летальних випадків унаслідок пандемії.
Загальна кількість померлих унаслідок коронавірусу в Італії сягнула 34 984 осіб.
Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 114 нових випадків Covid-19, загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 243 344.
Загальна кількість одужань від хвороби - 195 441.
Зазначимо, що інфікованих коронавірусом загалом у світі станом на сьогодні 13 240 715 осіб, з них 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.
До слова, Ізраїль опинився на порозі тотального карантину: у країні виявлено 1668 випадків коронавірусу за добу.
Нагадаємо також, що США почнуть випускати вакцину від коронавірусу до кінця літа.
Крім того, ВООЗ назвала чотири сценарії поширення коронавірусу в світі.