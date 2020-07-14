США почнуть випускати вакцину від коронавірусу до кінця літа



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У Сполучених Штатах назвали терміни виготовлення вакцини від коронавірусу Фото: REUTERS

Випробування препаратів проти Covid-19 можуть дати результати протягом декількох тижнів, що дозволить випускати сотні тисяч доз до осені

Фармацевтичні компанії США планують почати виробництво вакцини проти коронавірусу до кінця літа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в адміністрації президента Дональда Трампа.

За його словами, матеріали для вакцини почнуть виробляти, «ймовірно, за чотири - шість тижнів». Він зазначив, що адміністрація вже працює з компаніями щодо оснащення виробничих потужностей і придбання сировини.

Адміністрація Трампа фінансувала розробку чотирьох вакцин проти Covid-19. Планується, що в США випустять 300 мільйонів доз вакцин до кінця 2021 року.

Співрозмовник додав, що клінічні випробування терапевтичних препаратів проти коронавірусної інфекції можуть дати результати протягом декількох тижнів, що дозволить випускати сотні тисяч доз до осені.

Раніше директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що для розробки і випробування вакцини від коронавірусу знадобиться не менше року.

Наразі у світі розробляють 141 прототип вакцини від Covid-19. У липні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що провідні розробники вакцин перебувають «за кілька місяців від успіху». Заявлялося, що розробка вакцин від Covid-19 у світі розпочалася відразу після того, як в інтернеті з’явилася інформація про геном коронавірусу SARS-CoV-2.

Нагадаємо, в Японії почали тестувати на людях вакцину проти Covid-19.

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