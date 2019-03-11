У Чернівцях п’ятеро людей отруїлися в кафе



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Постраждалих було госпіталізовано після споживання їжі у кафе «Львівські круасани»

Чотирьох дорослих та одну дитину госпіталізували з діагнозом харчова токсикоінфекція, можливо – сальмонельоз

У Чернівцях п’ятеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз.

Про це УНН повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.

«Зараз в лікарні п’ятеро людей, чотири дорослих та одна дитина, з діагнозом харчова токсикоінфекція, можливо – сальмонельоз», - розповів Александрюк.

Він додав, що постраждалих було госпіталізовано після споживання їжі у закладі «Львівські круасани» на вулиці Степана Бандери, 3.

За словами Александрюка, наймолодшій з постраждалих – 15 років.

«Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області спільно з Чернівецьким обласним лабораторним центром проведено протиепідемічне розслідування та позапланову перевірку закладу», - повідомив він.

За результатами перевірки, заклад призупинив свою діяльність мінімум на 10 днів на основі рішення головного державного інспектора Чернівецької області. Наразі проводяться профілактичні заходи.

Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.