У Чернівцях п’ятеро людей отруїлися в кафе
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Постраждалих було госпіталізовано після споживання їжі у кафе «Львівські круасани»
Чотирьох дорослих та одну дитину госпіталізували з діагнозом харчова токсикоінфекція, можливо – сальмонельоз
У Чернівцях п’ятеро людей госпіталізували з підозрою на сальмонельоз.
Про це УНН повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.
«Зараз в лікарні п’ятеро людей, чотири дорослих та одна дитина, з діагнозом харчова токсикоінфекція, можливо – сальмонельоз», - розповів Александрюк.
Він додав, що постраждалих було госпіталізовано після споживання їжі у закладі «Львівські круасани» на вулиці Степана Бандери, 3.
За словами Александрюка, наймолодшій з постраждалих – 15 років.
«Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області спільно з Чернівецьким обласним лабораторним центром проведено протиепідемічне розслідування та позапланову перевірку закладу», - повідомив він.
За результатами перевірки, заклад призупинив свою діяльність мінімум на 10 днів на основі рішення головного державного інспектора Чернівецької області. Наразі проводяться профілактичні заходи.
Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.