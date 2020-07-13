У Чернівцях силою затримали пенсіонера: патрульні оприлюднили відео з нагрудних камер



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У Чернівцях силою затримали пенсіонера, який торгував на вулиці

У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування через можливе перевищення влади патрульними поліцейськими під час затримання в Чернівцях пенсіонера, який торгував на вулиці.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там зазначили, що підставою для відкриття провадження стали повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах.

За наявною у слідства інформацією, подія трапилася 12 липня 2020 року. Патрульні прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали на чоловіка адмінпротоколи через дрібне хуліганство, злісну непокору поліцейському та порушення правил щодо карантину (ст. 173, ст. 185 та ст. 44-3 Кодексу України про Адміністративні правопорушення).

У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле. Наразі встановлюється, на скільки сильно постраждав чоловік.

Попередньо дії правоохоронців кваліфікували за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Чернівецької області.