З Італії повернуть 123 українців: вони сидітимуть на карантині вдома



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Україна спецлітаком евакуює своїх громадян, які намагалися повернутися з Італії в Україну через Словенію Фото: ТСН

Два автобуси з українцями не змогли проїхати з Італії до Словенії, евакуюють саме їх

Спеціальний рейс авіаперевізника SkyUp забере з Італії 123 українців та чотирьох іноземців. Після повернення до України вони перебуватимуть 14 днів на карантині вдома.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, два автобуси з українцями не змогли проїхати з Італії до Словенії, евакуюють саме їх. Це 98 людей, а також ще 27 українців з Італії заявили про бажання повернутися на Батьківщину.

Саме під час брифінгу надійшла інформація, що 123 українці та 4 іноземці, які мають право на проживання в Україні, сіли на літак.

«Троє людей з додаткового списку не з’явилися вчасно до аеропорту», — додав міністр.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що на літаку є медики, вони забезпечені експрес-тестами і термометрами.

Він розповів, що всі евакуйовані заповнили документи про згоду на добровільну ізоляцію вдома, їх попередили про відповідальність за порушення.

«МОЗ буде проводити вибірковий контроль, чи дотримуються вони умов самоізоляції», — додав Ляшко.

Санітарний лікар також зазначив, що в Євросоюзі зафіксовано велику кількість випадків захворювання, але в Україні обмежувальні заходи вживають для профілактики, аби не допустити такого.

Вочевидь влада врахувала досвід з колективною обсервацією, яка призвела до масових сутичок у Нових Санжарах, тому вирішила відправити евакуйованих на карантин додому. Ляшко під час брифінгу наголосив, що на літак взяли тих, у кого немає симптомів хвороби.

Як повідомлялося, уночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії. Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

Пізніше стало відомо, що влада Словенії пропустила частину транспортних засобів, що були заблоковані на кордоні з Італією, де серед інших застрягли й українські перевізники.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19