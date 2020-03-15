У Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус



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Влада Сербії оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Станом на 15 березня коронавірусом в країні заражені 48 осіб

Президент Сербії Олександр Вучич оголосив надзвичайний стан по всій території країни через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє видання Vicuc.

За словами сербського президента, рішення про введення надзвичайного стану набирає чинності негайно.

«На сьогодні Сербія веде війну проти невидимого супротивника, небезпечного, порочного, якого наша країна повинна перемогти», - заявив Вучич.

Він підкреслив, що багато вже зроблено, та особливо подякував лікарів і медсестер, які зробили все, щоб допомогти державі і народу.

«Після досвіду, але і все, що ми пережили разом, недостатньо дисципліни в розумінні заяв, які ми зробили. На підставі Конституції, спікер Асамблеї, уряд і я прийняли рішення оголосити надзвичайний стан. Рішення полягає в тому, щоб оголосити надзвичайний стан на території, і воно набирає чинності в цей час», - заявив сербський президент.

Президент уточнив, що від завтра не працюватимуть школи, вузи, дитячі садки, кафе, ресторани, концертні та спортивні зали.

Зазначимо, станом на вечір неділі, 15 березня, коронавірусом в країні заражені 48 осіб.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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