У Чигирині чоловік навмисне двічі проголосував на виборах – поліція



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Жителю Чигирина, який проголосував у лікарні, а потім за місцем проживання, загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років

На Черкащині житель Чигирина двічі проголосував під час виборів президента 31 березня.

Про це 11 квітня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Зазначається, що в ході досудового розслідування, встановлено, що житель Чигирина «умисно, після того, як здійснив своє волевиявлення на спеціальній виборчій дільниці в лікувальному закладі міста, проголосував також і на виборчій дільниці за місцем проживання».

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, досудове розслідування по справі триває. Йому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що поліція задокументувала черговий факт підкупу виборців в одному з приміщень народного депутата України у Чернігові.