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    Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень

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    Міністр охорони здоров'я України закликав громадян вакцинуватися - Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень
    Міністр охорони здоров'я України закликав громадян вакцинуватися
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Темпи вакцинації будуть нарощуватись, впевнений очільник МОЗ

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що в Україні робитимуть 1 млн щеплень проти Covid-19 за тиждень. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

    «Коли я був головним державним санлікарем, я говорив, що Україна спроможна робити 3,5-4,5 млн доз щеплень на місяць. За липень ми зробили вже 3 млн щеплень. Зараз я розраховую робити мінімум 1 млн щеплень на тиждень. І надалі ці темпи будуть нарощуватись», – пообіцяв Ляшко.

    Міністр також закликав громадян вакцинуватись.

    «Приходьте в кабінети щеплення і вакцинуйтесь. Приводьте своїх батьків, дідусів, бабусь, приводьте людей з групи ризику, оскільки вакцинація – це наше з вами здоров’я», – сказав він.

    Як відомо, в Україні новий рекорд щеплень за добу – 167 383 особи вакциновано проти коронавірусу 5 серпня.

    Варто зазначити, що в Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19.

    До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих. Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

    За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

    Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація Віктор Ляшко
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    Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень