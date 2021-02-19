У цьому році Україна збудує й запустить у космос свій супутник – Зеленський

Зеленський зазначив, що запуск супутника дуже потрібен для людей

Україна цьогоріч збудує й запустить супутник для моніторингу геопросторових даних. До цього часу держава має намір отримувати дані із супутників партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Зеленський зазначив, що запуск супутника дуже потрібен для людей. «Прозора влада повинна бути прозорою. Якщо ви щось таке завантажуєте й робите прозоре – це повинно оновлюватися постійно. Воно має бути живе. Живе – це супутник. Так, ми поки що не маємо свого супутника, але побудуємо його й запустимо в цьому році», – пообіцяв президент.

Водночас він наголосив, що Державне космічне агентство наразі має укласти угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, поки Україна не запустить власний.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко разом із голови Держгеокадастру Олексієм Пінчуком, в. о. голови Державного космічного агентства Михайлом Левом та провідними науковими співробітниками Науково-дослідного інституту геодезії й картографії, керівником проекту USAID Agro Сергієм Кубахом презентували Зеленському пілотний проєкт Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД). Його реалізовують в межах земельної реформи.

Запровадження НІГД сприятиме поетапній повній цифровізації всіх процесів та даних в Україні, також дасть змогу прискорити економічний розвиток країни.

«Головною унікальністю системи є те, що всі дані, відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Наприклад, якщо десь вносяться зміни в містобудівну документацію чи оновлюються місцеві ортофотоплани – це миттєво буде доступним для використання й на національному геопрорталі НІГД», – повідомили в пресслужбі.

Інформація на порталі має бути максимально актуальною. Для цього Державне космічне агентство має укласти відповідні угоди, щоб отримувати дані із супутників партнерів доти, поки Україна не запустить власний.