У ДБР стверджують, що повторно викликали Порошенка на допит



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Петра Порошенка хочуть допитати слідчі ДБР

Минулого разу Порошенко не був на допиті, адже відбув з візитом до Страсбургу

Держбюро розслідувань повторно викликало п’ятого президента України Петра Порошенка на допит 25 липня. Про це в понеділок, 22 липня, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

«Повторно викликали на допит у четвер, 25 липня», - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликало на допит Порошенка тоді, коли він був з офіційним візитом у Страсбурзі.

Крім того адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував повісток від ДБР.