Порошенко наступного тижня летить у Страсбург



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Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко Фото: eurosolidarity.org

У ході зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п’ятий президент України має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики ЄС щодо Росії

Протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом з представниками своєї команди – кандидатами у народні депутати від «Європейської солідарності» – перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь.

Зокрема, графік Петра Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

Лідер «Європейської солідарності» отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися також заздалегідь.

У ході зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п’ятий президент України має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Російської Федерації, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Крім того, прес-служба «Європейської солідарності» наголошує, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне «кураторство» над Державним бюро розслідувань.

З 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці.