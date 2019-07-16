Порошенко не отримував виклик в ДБР - адвокат



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Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко Фото: eurosolidarity.org

Адвокат Порошенка направив лист директору ДБР, що Порошенко не отримував виклик

П'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко не отримував виклик в Державне бюро розслідувань.

Про це у своєму блозі на «Українській правді» повідомив адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань.

«Схоже директор ДБР пан Роман Труба дійсно не володіє ситуацією в очолюваному ним центральному органі виконавчої влади. Про витоки інформації з ДБР ми вже багато знаємо. Але виявляється, з «входами» теж не все гаразд. «Что касается вызова на допрос Порошенко... в настоящее время следователи ГБР не владеют информацией о том, что он не придет на допрос», – сказал Труба во вторник вечером в эфире радио «Новое время». Погодимось, що директор ДБР в Інтернеті не читач, а письменник, а тому численні публічні заяви про те, що Петро Порошенко жодних викліків на допит не отримував, пройшли повз нього», - написав Головань.

Він зазначив, що сьогодні ДБР отримало документ, де все пояснюється.

«Відповідно до закону саме Директор ДБР встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Державним бюро розслідувань інформації. Дивний пан Роман Труба встановив порядок», - підкреслив Труба.

Раніше повідомлялося, що протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом з представниками своєї команди – кандидатами у народні депутати від «Європейської солідарності» – перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь.

Зокрема, графік Петра Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Як відомо, в понеділок, 15 липня, активісти партії «Європейська Солідарність» провели акцію в головному офісі Державного бюро розслідувань. Головною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.