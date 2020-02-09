У Росії автобус із заробітчанами з «ЛНР» потрапив в ДТП, є загиблі



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Внаслідок ДТП три людини загинули, п'ятеро дістали травми

За даними прокуратури РФ, постраждалі їхали у Москву працювати

У Воронезькій області Росії внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса загинули троє жителів окупованої частини Луганської області.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Воронезької області.

Аварія сталася в ніч на 8 лютого на 694 км автодороги М-4 «Дон» за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito з номерними знаками України під керуванням 37-річного водія та вантажного автомобіля МАN під керуванням 45-річного водія.

«Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса і двоє пасажирів: жінка (31 рік) і чоловік (37 років) загинули на місці. Ще п’ятеро пасажирів — чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами доправлено у Павловську районну лікарню», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій автобуса і п’ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України. За даними прокуратури РФ, люди їхали у Москву працювати.

За повідомленням ЗМІ бойовиків, жертвами аварії стали жителі так званої ЛНР.

Нагадаємо, цього тижня на тимчасово окупованій території Донецької області під Новоазовськом перекинувся рейсовий автобус Горлівка - Севастополь: двоє людей загинули, ще 22 постраждали.