У Держдумі назвали «ударом по долару» блокування російських рахунків у Швейцарії



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Держдума РФ

В Росії вважають, що замороження рахунків – «руйнування світового фінансового порядку»

Голова комітету Держдуми РФ з фінансового ринку Анатолій Аксаков заявив, що рішення швейцарського банку Credit Suisse заморозити рахунки, пов'язані з Росією, - це удар по долару і репутації фінансових інститутів.

Про це він заявив в коментарі «Риа Новости».

Аксаков підкреслив, що всі найбільші банки в світі залежать від операції в доларах, зокрема російські.

«Природно, це рішення, на мій погляд, і удар по долару, і по репутації фінансових інститутів, найголовніше - це руйнування світового фінансового порядку», - зазначив російський парламентарій.

Він також висловив надію, що найближчим часом ситуація буде врегульована.

Нагадаємо, швейцарський банк Credit Suisse заморозив пов'язані з Росією рахунки на загальну суму 5 мільярдів доларів через санкції США.

Швейцарія, популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності і блискучих гірськолижних курортів, стала одним з найважливіших напрямків для грошей, які залишають Росію.

За даними центробанку РФ, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярдів доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку, що майже втричі більше, ніж в США.

Нагадаємо, у середу, 22 серпня, набули чинності санкції США проти Росії за отруєння Скрипалів.

До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.