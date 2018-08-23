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    У Держдумі назвали «ударом по долару» блокування російських рахунків у Швейцарії

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    Держдума РФ - У Держдумі назвали «ударом по долару» блокування російських рахунків у Швейцарії
    Держдума РФ

    В Росії вважають, що замороження рахунків – «руйнування світового фінансового порядку»

    Голова комітету Держдуми РФ з фінансового ринку Анатолій Аксаков заявив, що рішення швейцарського банку Credit Suisse заморозити рахунки, пов'язані з Росією, - це удар по долару і репутації фінансових інститутів.

    Про це він заявив в коментарі «Риа Новости». 

    Аксаков підкреслив, що всі найбільші банки в світі залежать від операції в доларах, зокрема російські. 

    «Природно, це рішення, на мій погляд, і удар по долару, і по репутації фінансових інститутів, найголовніше - це руйнування світового фінансового порядку», - зазначив російський парламентарій. 

    Він також висловив надію, що найближчим часом ситуація буде врегульована. 

    Нагадаємо, швейцарський банк Credit Suisse заморозив пов'язані з Росією рахунки на загальну суму 5 мільярдів доларів через санкції США.

    Швейцарія, популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності і блискучих гірськолижних курортів, стала одним з найважливіших напрямків для грошей, які залишають Росію.

    За даними центробанку РФ, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярдів доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку, що майже втричі більше, ніж в США.

    Нагадаємо, у середу, 22 серпня, набули чинності санкції США проти Росії за отруєння Скрипалів.

    До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

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