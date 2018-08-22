Швейцарський банк заморозив $5 млрд на рахунках росіян через санкції США



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Банк Credit Suisse

Швейцарія стала одним з найважливіших напрямків для грошей, які залишають Росію

Один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив близько 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів доларів), пов'язаних з Росією, через санкції США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії», - зазначила прес-секретар банку, не назвавши імен власників, чиї рахунки були заморожені.

Як повідомляється, такий крок Credit Suisse, якому належали літаки російського олігарха Олега Дерипаски та який надавав гроші іншому російському олігархові Віктору Вексельбергу, підкреслює страх багатьох банків перед відповідними заходами з боку Вашингтона за їхню співпрацю з підсанкційними російськими фізичними особами та організаціями.

Агентство наголошує, що для російської еліти такі кроки можуть зупинити важливий шлях фінансування, а також закрити безпечну гавань для зберігання мільярдів рублів їхнього багатства.

Швейцарія, популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності і блискучих гірськолижних курортів, стала одним з найважливіших напрямків для грошей, які залишають Росію.

За даними центробанку РФ, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 мільярдів доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку, що майже втричі більше, ніж в США.

Нагадаємо, сьогодні набули чинності санкції США проти Росії за отруєння Скрипалів.

До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

Джерело: Укрінформ