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    У Держдумі вразили новими безглуздими заявами про поділ України

    Російські депутати вразили новою цинічною заявою про територіальну цілісність України&nbsp; - У Держдумі вразили новими безглуздими заявами про поділ України
    Російські депутати вразили новою цинічною заявою про територіальну цілісність України 
    фото з відкритих джерел

    Росія хоче взяти під свою юрисдикцію південні області України

    Росія планує створити на окупованих українських територіях фейкові «Кримський федеральний округ» і «Таврійську губернію». Про це заявив депутата Держдуми Дмитро Бєлік.

    Депутат від правлячої «Єдиної Росії» сказав, що російська влада має плани створити так званий Кримський федеральний округ, включивши туди, крім Криму, захоплені російською армією райони континентальної України.

    За словами Бєліка, «Кримський федеральний округ» може бути утворений після закінчення війни в Україні.

    Зауважимо, що дещо раніше Держдума вже обговорювала відтворення «Таврійської губернії», що існувала при Російській імперії. Російські депутати хочуть включити в це квазіутворення, окрім Криму, ще й Херсонську область.

    Також у Раді Федерації РФ заявили про можливий «референдум» на півдні України про входження до складу Росії.

    Нагадаємо, російські військові планують провести у Херсонській області фейковий референдум 27 квітня.

    Після нелегітимного референдуму про сепарацію області від України рашисти хочуть змусити чоловіків зі зброю виступити проти ЗСУ.

    Теги: росія окупанти війна референдум Херсонщина
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    У Держдумі вразили новими безглуздими заявами про поділ України