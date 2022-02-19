  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Держдума РФ звинуватила Зеленського в провокації війни

    Росіяни заявили, що &laquo;велику війну&raquo; провокує президент України - Держдума РФ звинуватила Зеленського в провокації війни
    Росіяни заявили, що «велику війну» провокує президент України
    фото: AFP

    У Росії не припиняють потік фейкових заяв про ситуацію на Донбасі

    Голова російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що Україна обстрілює мирне населення на Донбасі. Про це йшлося в його Telegram.

    «Інформація, що надходить з Донбасу, дуже тривожна. Обстріл мирних громадян, загроза початку повномасштабних військових дій призвели до евакуації жителів Донбасу. Без підтримки ззовні Зеленський навряд чи наважився б на кроки, які можуть призвести до початку війни у центрі Європи», – сказав Володін.

    Він у традиційній кремлівській манері зазначив, що звинувачуючи Росію у підготовці нападу, США «проводили дезінформацію світової спільноти».

    Володін вкотре наголосив, що Росія, мовляв, «війни не хоче», однак буде захищати «своє» населення на Донбасі, якщо йому «загрожуватиме небезпека».

    До слова, Росія відмовилась від переговорів щодо Донбасу.

    Як стало відомо, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

    Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

    Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.

    Нагадаємо, напередодні Путін наказав скликати військових резерву на збори.

    Читайте також:
    Теги: Росія США обстріл Україна президент небезпека населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держдума РФ звинуватила Зеленського в провокації війни