Держдума РФ звинуватила Зеленського в провокації війни

У Росії не припиняють потік фейкових заяв про ситуацію на Донбасі

Голова російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що Україна обстрілює мирне населення на Донбасі. Про це йшлося в його Telegram.

«Інформація, що надходить з Донбасу, дуже тривожна. Обстріл мирних громадян, загроза початку повномасштабних військових дій призвели до евакуації жителів Донбасу. Без підтримки ззовні Зеленський навряд чи наважився б на кроки, які можуть призвести до початку війни у центрі Європи», – сказав Володін.

Він у традиційній кремлівській манері зазначив, що звинувачуючи Росію у підготовці нападу, США «проводили дезінформацію світової спільноти».

Володін вкотре наголосив, що Росія, мовляв, «війни не хоче», однак буде захищати «своє» населення на Донбасі, якщо йому «загрожуватиме небезпека».

До слова, Росія відмовилась від переговорів щодо Донбасу.

Як стало відомо, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.

Нагадаємо, напередодні Путін наказав скликати військових резерву на збори.

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