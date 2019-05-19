У Держохороні заявили, що інавгурація Зеленського буде «нетрадиційною»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

За словами Гелетея, в ході інавгурації Зеленського будуть зміни, «і ці зміни суттєві»

Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбуватиметься із суттєвими відхиленнями від традиційного сценарію.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник Управління Держохорони Валерій Гелетей.

«Є багато вимог до Управління державної охорони, але ми будемо зважати на ці вимоги, і все те, що лягає на плечі державної охорони, я думаю, що ми будемо виконувати максимально на високому і професійному рівні. Але зміни (в порядку інавгурації, - ред.) є, і ці зміни суттєві», - зазначив він.

При цьому Гелетей додав, що нині від жодної з «фішечок» штабу Зеленського щодо проведення інавгурації державна охорона не відмовилася.

«Ми не погодимося, якщо це буде стосуватися питань безпеки. Тут позиція принципова, але поки що все виконується і немає невирішених питань», - резюмував він.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.