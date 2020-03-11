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    Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг

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    У прикордонників у наявності є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри та антисептик для рук - Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг
    У прикордонників у наявності є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри та антисептик для рук
    Фото: ДПСУ

    Під час скринінгу прикордонники використовують безконтактні пірометри, медичні маски та одноразові рукавички

    Прикордонники забезпечені достатньою кількістю необхідних засобів захисту під час здійснення температурного скрінінгу на кордоні, і закиди щодо нестачі таких засобів не відповідають дійсності.

    Про це інформує пресслужба МВС.

    «Вже два тижні як співробітники Державної прикордонної служби України спільно з Міністерством охорони здоров'я проводять усі необхідні заходи, аби не допустити поширення коронавірусу на територію України. При цьому варто відмітити, що під час заходів з температурного скрінінгу та оформлення громадян військовослужбовці прикордонного відомства використовують безконтактні пірометри, медичні маски та одноразові рукавички», - йдеться у повідомленні.

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    Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг
    Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг
    Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг
    Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг

    Окрім того, як відмічається, у прикордонників у наявності є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри та антисептик для рук, і вони є в кожному прикордонному підрозділі.

    «На даний час в ДПСУ в наявності більше 460 пірометрів, а необхідні засоби захисту оперативно отримані від Міністерства охорони здоров’я України, волонтерів, громадських організацій та закуплено за бюджетні кошти», - уточнили у відомстві.

    У МВС додали, що за необхідних потреб у щоденному використанні медичних масок та гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечене орієнтовно до 7 діб, і поповнення запасів відбувається постійно.

    «Наголосимо, що будь-які закиди чи поширення інформації, що у прикордонників не вистачає засобів індивідуального захисту, через що військовослужбовці змушені купувати їх власним коштом, є провокативними та не відповідають дійсності», - повідомили у МВС.

    Зазначається, що на виконання доручення прем’єр-міністра України за результатами засідання антикризового штабу з протидії поширенню коронавірусу Covid-19 в Україні ДПСУ оперативно надала потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці, в якій визначила детальну їх специфікацію та характеристики.

    Як повідомили ЗМІ сьогодні, із «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

    Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області.

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого  ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

     Читайте також: На порозі пандемії. Чи вистоїть Україна проти коронавірусу?
    прикордонники МВС здоров'я Держприкордонслужба медицина Україна карантин коронавірус
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