Профілактика коронавірусу: прикордонники показали, як проводять скринінг
Під час скринінгу прикордонники використовують безконтактні пірометри, медичні маски та одноразові рукавички
Прикордонники забезпечені достатньою кількістю необхідних засобів захисту під час здійснення температурного скрінінгу на кордоні, і закиди щодо нестачі таких засобів не відповідають дійсності.
Про це інформує пресслужба МВС.
«Вже два тижні як співробітники Державної прикордонної служби України спільно з Міністерством охорони здоров'я проводять усі необхідні заходи, аби не допустити поширення коронавірусу на територію України. При цьому варто відмітити, що під час заходів з температурного скрінінгу та оформлення громадян військовослужбовці прикордонного відомства використовують безконтактні пірометри, медичні маски та одноразові рукавички», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, як відмічається, у прикордонників у наявності є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри та антисептик для рук, і вони є в кожному прикордонному підрозділі.
«На даний час в ДПСУ в наявності більше 460 пірометрів, а необхідні засоби захисту оперативно отримані від Міністерства охорони здоров’я України, волонтерів, громадських організацій та закуплено за бюджетні кошти», - уточнили у відомстві.
У МВС додали, що за необхідних потреб у щоденному використанні медичних масок та гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечене орієнтовно до 7 діб, і поповнення запасів відбувається постійно.
«Наголосимо, що будь-які закиди чи поширення інформації, що у прикордонників не вистачає засобів індивідуального захисту, через що військовослужбовці змушені купувати їх власним коштом, є провокативними та не відповідають дійсності», - повідомили у МВС.
Зазначається, що на виконання доручення прем’єр-міністра України за результатами засідання антикризового штабу з протидії поширенню коронавірусу Covid-19 в Україні ДПСУ оперативно надала потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці, в якій визначила детальну їх специфікацію та характеристики.
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