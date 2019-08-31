У дитячому таборі на Прикарпатті сталася пожежа: загинув 17-річний хлопець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогнем знищено будівлю сцени на площі 50 м кв.

У суботу, 31 серпня, на території дитячого табору Сокіл в Івано-Франківській області виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба обласної ДСНС.

«31 серпня о 13:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сцени на території лікувально-оздоровчого комплексу Сокіл, що в селі Сокіл Галицького району. До місця пожежі негайно були направлені пожежні Галицького району. О 14:08 пожежу було локалізовано, а о 14:41 — ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на місці пожежі виявлено тіло 17-річного жителя м. Бурштин.

Вогнем знищено будівлю сцени на площі 50 м кв. Станом на 31 серпня дітей у закладі не було, зазначають рятувальники.

На місці події працюють правоохоронці.