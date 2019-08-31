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    У дитячому таборі на Прикарпатті сталася пожежа: загинув 17-річний хлопець

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    У дитячому таборі на Прикарпатті сталася пожежа: загинув 17-річний хлопець

    Вогнем знищено будівлю сцени на площі 50 м кв.

    У суботу, 31 серпня, на території дитячого табору Сокіл в Івано-Франківській області виникла пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба обласної ДСНС.

    «31 серпня о 13:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сцени на території лікувально-оздоровчого комплексу Сокіл, що в селі Сокіл Галицького району. До місця пожежі негайно були направлені пожежні Галицького району. О 14:08 пожежу було локалізовано, а о 14:41 — ліквідовано», — йдеться в повідомленні.

    За даними ДСНС, на місці пожежі виявлено тіло 17-річного жителя м. Бурштин.

    Вогнем знищено будівлю сцени на площі 50 м кв. Станом на 31 серпня дітей у закладі не було, зазначають рятувальники.

    На місці події працюють правоохоронці.

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